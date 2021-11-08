  • 2021年11月8日 星期一
  • 19º
  • 49%
熱門： 台獨林鄭月娥安心出行通關天文台

日報新聞 > 娛樂

方皓玟讚兒子充滿正能量

2021-11-08 列印
■方皓玟宣佈離婚後首度亮相。
Previous Next

　　方皓玟、許靖韻與樂隊DearJane獲頒「年度風雲歌手」，前晚進行音樂會，早前在社交網宣佈與老公安田慎吾離婚的方皓玟首度公開亮相，心情沒有受影響，她說首次得獎代表歌迷點播她的歌，十分開心。

　　方皓玟指三歲兒子（龍加）隨她在港生活，開心面對人生新一頁，囝囝帶給她正能量好似叉電器。她透露兒子與爸爸隔天視訊，二人會上日文課。問可會以囝囝作歌？她笑言未有靈感。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd