結婚一周年補擺婚宴 何雁詩性感谷胸 鄭俊弘撐老婆騷Quali

鄭俊弘與何雁詩昨晚補擺婚宴兼慶祝結婚一周年紀念，筵開38席，宴請四百多位賓客，何雁詩身穿低V婚紗谷胸現身，大騷其驕人身材。兄弟團有張穎康，姊妹團則有吳嘉禧，蔡思貝、 賴慰玲、羅天宇及張子豐。陳嘉寶本來是姊妹之一，但因懷有第三胎腹大便便，改為座上客。鄭俊弘與何雁詩去年結婚時受疫情影響，延期了四、五次，昨日結婚一周年，終如願補擺婚宴，以一對新人形式與朋友同歡，令她們大呼感恩。談到結婚一年的最大感受；鄭俊弘說：「結婚後更加親密。」何雁詩夫唱婦隨的附和：「結婚後關係緊密咗，默契更加好，相親相愛。」鄭俊弘先做體檢後生仔對於有傳何雁詩雙喜臨門，她笑笑口謂：「多謝大家祝福，有小朋友係我哋計劃之內，今日慶祝結婚先，之前係肥咗少少，生小朋友就要睇老公。」提到鄭俊弘向劇組申請兩日假舉行婚宴，之後會否全力造人？何雁詩笑言：「造人唔使幾日，隨緣啦。」問到是否不設防？鄭俊弘表示要先做身體檢查，何雁詩搞笑地「窒」老公的年紀有咁上下。鄭俊弘又讚何雁詩的性感婚紗令她顯得又瘦又靚：「係正架！有Quali就要騷出嚟。」但說到二人可會夫妻檔拍住做音樂，鄭俊弘即抗拒表示唔得，因二人都好易忟憎，一齊工作易生磨擦。昨日亦是何爸爸71歲生日，不過何雁詩表示今年爸爸想低調。姊妹團中欠缺了陳瀅和陳嘉寶，反而多了羅天宇接任姊妹一職，他指首度做姊妹的感受是有很多細節要顧及，比起做兄弟更繁複；蔡思貝則透露陳瀅已返港，但正在隔離中，又笑稱當晚絕不會幫手頂酒。余詠珊拖老公到賀此外，余詠珊和老公何哲圖現身婚宴，談及現在各自開製作公司做節目，是否認為TVB的節目不夠好？余詠珊即說：「唔好咁講，今時今日嘅香港要做番好，大家都有空間發展。」何哲圖透露未來會致力搵新血，但否認是為了延續「星夢」，主要是新血對娛樂圈很重要。對於菊梓喬和谷婭溦在言語間似乎感到被公司冷落，余詠珊和老公何哲圖表示不信TVB會冷落她們。