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產後巡迴演唱會多災多難 濱崎步突休克送院

2021-11-08 列印
■步姐在名古屋的演出後，突然暈倒要送院治療。
■步姐在社交網晒花絮照，不少都是坐下休息，似乎體力不繼。
■步姐在夏天己開始在日本國內舉行巡迴演出。
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　　43歲日本樂壇天后濱崎步今年4月宣佈誕下第二胎，亦是她第二次做未婚媽媽之後，於夏天開始即舉行大型巡迴演唱會《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-2022 A~23rd Monster~》，已經在日本國內多個地方演出。前晚她在名古屋舉行完其中一場之後突然暈倒，工作人員立即叫救護車將她送院。據日本傳媒報道，步姐曾失去知覺一段時間，幸而其後恢復意識，經醫生診斷步姐患上過敏性休克，原定昨日舉行的另一場名古屋演出要取消。

　　步姐的工作人員在其官方網站上載通告，向fans報告她休克的消息，並指步姐雖然已經甦醒，但醫生指暫時不適宜開騷，與團隊商議後，決定取消演出。步姐今次巡演可謂多災多難，她於本月4日在其社交網表示日前不慎扭傷腳腕，導致骨折，但她稱在出道23年來經常受傷患困擾，現時已學會與傷患好好相處，所以堅決舉行前日及昨日的兩場演出，但怎料只舉行一場，便因過敏性休克而取消第二場演出。

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