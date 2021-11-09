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MC $oHo & KidNey炮製洗腦歌 「試當真」Jessica孖男神拍MV

2021-11-09 列印
■Jessica在MV中被霸道總裁冧暈。
■《劇力任你轟》找來MC $oHo & KidNey唱洗腦歌。
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　　「黃Viu煲劇平台」近日攜手「試當真」世一女神Jessica（陳以臻Ca姐）呈獻《劇力任你轟》宣傳片，劇組除力邀話題歌手MC $oHo & KidNey炮製年度洗腦主題曲外，還安排「日韓男神」客串！找來兩位男演員神還原韓劇《金秘書為何這樣》的朴敘俊和日劇《極道主夫》的玉木宏造型，讓Jessica周旋於男神之中。

　　《劇力任你轟》講述Jessica透過「黃Viu」走進劇集世界後，先被韓國霸道總裁冧到心心眼，又與日系豪邁主夫展開了令人心動的逃亡之旅；接着她還化身卡通，穿梭現實和虛幻之間！鏡頭一轉，Ca姐在中環街頭邊上廁邊睇劇，寓意「黃Viu」打破時間和地域界限，可隨時隨地煲劇。



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