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《多啦A夢》初代「大雄」聲優太田淑子離世

2021-11-09 列印
■太田淑子曾為初代「大雄」配音。
■聲優太田淑子日前因心臟衰竭逝世，享年89歲。
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　　曾為多部經典日本動畫配音的著名聲優太田淑子昨日傳出死訊，日本傳媒報道，太田淑子於10月29日因心臟衰竭逝世，享年89歲。太田早於1948年加入寶塚歌舞團，在退團之後於60年代轉做聲優，為多部經典動畫的主角配音，包括70年代第一代《多啦A夢》中的大雄一角。

　　除了曾為初代大雄配音之外，太田亦曾聲演手塚治蟲經典作《小白獅》的主角金巴、《藍寶石王子》主角藍寶、《小魔鏡》主角亞子等。太田的聲線可變換自如，因而無論男或女角色都演繹得十分自然，是日本動畫界由60年代至90年代的重要人物。



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