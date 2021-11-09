盧覓雪首開棟篤笑壓力爆煲「生蛇」

首次舉行棟篤笑的盧覓雪前晚完成一連兩場《雪說笑》演出，暢談人生、娛樂圈等大小事，但亦因為是處女棟篤笑，令她壓力爆煲致生蛇。圈中好友包括俞琤、吳君如、陳可辛及林海峰等均有捧場，就連曾與盧覓雪鬧翻的鄒凱光亦有現身支持，相隔13年的恩怨終和解。盧覓雪曾是娛樂記者，當晚多次提及做記者時的心路歷程，並提到由記者轉到幕前後，吳君如是她圈中的好朋友，對方更不時請她食鮑魚，但二人曾為了陳寶蓮自殺的報道在電話中起爭執，當時君如不滿意香港傳媒的報道手法，二人在電話中不歡而散，但很快便和好，她恭喜君如成為出爐影后，相信《媽媽的神奇小子》會是今年最高票房的港產片。