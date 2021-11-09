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才俊老公斷鎖骨忍痛擺酒　夢夢舊愛Ricky人唔到禮到

2021-11-09 列印
■夢夢和老公情深親吻。
■Ricky獲舊愛夢夢邀請飲喜酒。資料圖片
■夢夢坦認未有喜，笑言會努力！
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　　現年36歲的戴夢夢昨日與金融才俊Kyle舉行婚宴前，現身酒店門外接受傳媒訪問。夢夢大讚老公「好細心，煮嘢食好叻！拍咗拖半年佢就求婚。（給老公幾多分？）畀100分老公！」她更大爆老公上星期撞斷鎖骨，需吃消炎止痛藥，今個周末要做手術。

　　夢夢表示有邀請舊愛Ricky出席婚宴，但他不想成為傳媒焦點，她亦表認同，「唔通變壓軸嘉賓『太極樂隊』，始終好多老人家。佢前幾日已經俾禮金我。（Ricky有祝福你？）佢都有傳訊息俾我話『一切順利、開開心心、白頭到老』。」



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