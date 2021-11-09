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愛女1歲生日盛大派對 劉詩昆孫穎齊切蛋糕

2021-11-09 列印
■劉詩昆和孫穎花盡心思為貝貝慶生。
■眾多親友及城中政商名人出席貝貝的生日派對。
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　　82歲國寶級鋼琴大師劉詩昆和太太孫穎的愛女、乳名貝貝的劉蓓蓓去年11月在美國出生，為慶祝貝貝一歲生日，劉詩昆夫妻早前為她舉行盛大慶祝派對，廣邀親朋好友及城中政商名人出席，兩夫妻齊與愛女切蛋糕。當日到賀嘉賓眾多，包括陳凱韻(甘比)與女兒、鄧鉅明伉儷、楊哲安與楊張新悅、薛嘉麟和太太諸葛紫岐等。

　　當日的派對包括下午茶和晚宴時段；現場滿佈漂亮鮮花、美麗氣球，桌上精美擺設亦可讓嘉賓拿回家，又播放劉詩昆夫婦為貝貝演奏的視頻，嘉賓們送上熱烈掌聲，場面溫馨感人！



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