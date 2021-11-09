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鄧鉅明沈慧林舉杯賀愛駒奪冠

2021-11-09 列印
■左起：沈慧林、沈墨寧伉儷、鄧鉅明伉儷及劉玉龍伉儷舉杯慶祝。
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　　太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明、萬希泉創辦人沈慧林（William）和父親沈墨寧、以及劉玉龍的愛駒「飛輪閃耀」，前日在莎莎婦女銀袋賽勝出，贏得210萬元獎金。

　　沈慧林指愛駒今季四場賽事贏過冠亞季軍，狀態大勇，已贏得約360萬獎金。沈慧林又透露，奪冠當日已和鄧鉅明伉儷開香檳慶祝，稍後會宴請練馬師沈集成的馬房全體員工慶功。



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