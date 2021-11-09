力追一年富豪曝光 李佳芯酒店密會蟲草大王

38歲的TVB「視后」李佳芯（Ali），去年跟拍拖7年的陳炳銓分手，高質中女完全唔愁，今年5月，有傳Ali獲「城中筍盤」力追，呢位從商嘅富豪傳聞去年借開聖誕Party追女，於豪宅花園放人造雪扮喺日本o氹Ali。傳聞中的「飄雪富豪」終於曝光，原來係仍志集團創辦人、御藥堂前主席，目前係寵物藥妝老闆，有蟲草大王稱號的陳恩德(Mark)。10月21日下午，李佳芯及Mark現身ICC的麗思卡爾頓酒店，致電畀雙方，阿Mark表示當日只係傾公事，絕對唔係拍拖，但又笑言:「我都想呀。」Ali亦以短訊回覆「洽談微電影合約問題」，再問有冇發展空間?Ali秒答，「不會了」，睇嚟阿Mark要畀啲力嘞。採訪：張詠森、梁志明當日中午12點，報料者指李佳芯跟一名中年男現身麗思卡爾頓酒店，記者到達後未有發現，至下午2點，拎住兩個紙袋的陳恩德及李佳芯從電梯步出，女方 一出Lift即加快腳步行去門口，男方緊隨但都相隔數個身位，Mark好有風度，安排Ali登上七人車後自己先上車。讚Ali係一個好好嘅人就此事記者聯絡Mark及Ali，問前者跟女方是否拖友關係?男方即否認，「梗係唔係啦，食晏傾嘢之嘛。」問到去年聖誕租人造雪機o氹Ali係咪佢?Mark嗯咗幾秒就咁答：「我哋傾啲合作嘅嘢多。」再問兩人係咪拍拖，Mark連講5次唔係，然後忍唔住笑，「我都想呀，你安排吓吖。」再連講兩次「講笑啫。」更補充，「千祈唔好咁樣害人，我年紀大，唔啱佢。」再追問對Ali的感覺，Mark答得肯定，「一個好好嘅人。」又透露他跟Ali識咗兩年，經朋友介紹認識，再強調「我哋唔係成日見，唔好亂猜。」最後問到兩人飯局傾談甚麼工作？Mark即表示留返Ali自己講，只透露屬於慈善性質嘅嘢。據知Mark投資了一套微電影，導演及女主角由Ali擔任，就此事問Mark，他靜默數秒說，「無可奉告。」傾談微電影合約問題記者再以短訊聯絡Ali，問到10月21日影到佢跟Mark現身酒店，兩人是否情侶關係?Ali回覆，「那天是洽談關於腦退化微電影合約問題，不會是拖友啦。」再問跟Mark有冇發展空間?Ali覆得極快，「不會了，謝謝。」月前，Ali有回應過被富豪力追一事，強調：「首先我唔知認識中嘅朋友係咪有錢，因為我識人唔係睇佢有冇錢，對我嚟講所有都係朋友，我亦表明暫時冇準備拍拖。」陳恩德人生大起大落曾掌管保健品品牌「御藥堂」18年的陳恩德（Mark），人生非常大上大落，年輕時靠炒賣股票、玩期指，坐擁千萬身家，97年一場金融風暴，令他一鋪清袋，還欠下過百萬「街數」破產收場。2002年，與家人投資數十萬創立「御藥堂」賣板藍根和蟲草東山再起。2013年10月於創業板上市，2015年11月轉到主板，最高峰時市值達到50億。「藥箱都變首飾箱」嘅洗腦廣告都係佢諗出嚟。19年太太病逝，去年離開「御藥堂」全力發展寵物保健食品及用品市場，運用自己多年來在保健產品市場的經驗，以他最熟行的蟲草產品打頭陣，短短一年「寵物藥妝」已迅速擴展至全港超過130間屈臣氏分店設立專區。