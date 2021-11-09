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滙豐御用風水顧問契仔

2021-11-09 列印
滙豐御用風水顧問契仔
滙豐御用風水顧問契仔
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　　堪輿大師龍景銓於上世紀70年代已經開始為滙豐銀行擔任風水顧問，中環滙豐總行嘅風水都由佢佈局。15年滙豐在港成立150周年，總行面向皇后大道中位置增添了兩隻石獅子，亦是由他擺位，而Mark就是大師的契仔。

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