軒仔跨年騷門票售罄 林明禎：我可以伴舞！

來自大馬的性感女神林明禎，昨日在港出席活動時透露，她早前到台灣工作再來港，共要隔離42日！因有人臨時取消預訂沒窗戶的酒店房間，她才能入住，隔離多日就令她大吃不消，幸好可以打機消磨時間。談到早前參與張敬軒的網上節目，在港四出覓食，林明禎笑指軒仔是她遇過最體貼的男藝人，體貼到被他「融化」了！談到軒仔將舉行跨年演唱會，她即說：「我想去呀！（任表演嘉賓？）沒有資格，但我可以伴舞！」另外，軒仔的紅館騷門票昨日公開發售，極速售罄，很多粉絲留言稱搶不到飛！而軒仔昨晨就在社交網化身「早餐界KOL」谷飛，他貼出模仿「Laughing哥」單手攀石邊傾電話的「驚險」一幕，口中更咬住一塊麵包呢！