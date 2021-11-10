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陳山聰盼聖誕放假 陪妻兒逛街歡度佳節

2021-11-10 列印
■山聰盡量抽空陪Jaco玩。
■楊洛婷的女兒Tanya玩到不捨得走！
■山聰和Jaco在滑梯前開心合照。
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　　陳山聰早前陪兒子陳霆軒（Jaco）到鑽石山荷里活廣場的Kakao Friends聖誕夢幻樂園「放電」，Jaco看到人氣角色，興奮蹦蹦跳，山聰舉起手機捕捉囝囝開心時刻。山聰表示，兒子眨眼長大，故更珍惜共處機會，盡量抽時間陪他。談到聖誕佳節將至，山聰希望屆時能放假不用開工，陪太太和兒子逛街感受節日氣氛！

　　此外，楊洛婷也有帶長女黃子霏（Tanya）試玩，Tanya在海盜船主題大型滑梯玩到不捨得離開，跟人氣角色見面時更不停擺甫士拍照！楊洛婷亦期待今年貫徹家中傳統，一家四口拍攝聖誕全家福！



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