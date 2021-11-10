下周六29歲生日 Jer隔空叫女友送驚喜

MIRROR成員柳應廷（Jer）及陳卓賢（Ian），昨日聯同李幸倪（Gin Lee）出席公開活動，下周六（20日）是Jer的29歲生日，他透露沒向公司請假，故或會在工作中度過，笑言希望跟隊友一起慶生，不用孤伶伶一人，最好每人送他一個蛋糕；又談到女友Kelly因工作關係難以二人世界，但亦希望她送上驚喜，不一定要正日慶祝，可用其他時間盡量補祝。談到獲張敬軒點名睇好獲男歌手獎項，Jer認為獲獎是其次，做音樂是希望表達心中所想，令觀眾有共鳴已開心。Ian則認為，能推出歌曲、有聽眾已開心，他對獎項亦沒壓力。有指MIRROR明年紅館開騷前要閉關一個月，或會損失千萬酬勞，Jer說：「大騷前有需要培養心情、精神，我哋都想籌備到最好!」