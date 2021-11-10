重申因工作晤「蟲草大王」 李佳芯望緋聞不再發酵

報道昨日曝光後，即引來網友議論紛紛，Ali昨日回覆傳媒查詢時，重申和陳恩德一直只有生意方面的合作來往，並「希望事件不會再發酵」。
另外，米雪的愛駒「蟲草成名」日前出賽奪冠，陳恩德亦有現身飲香檳慶祝，有人誤以為「蟲草成名」的馬主是「蟲草大王」陳恩德，其實馬主是米雪，因她跟陳恩德合作多年相當愉快，故為愛駒改了這個馬名。
全球燃煤及天然氣價格高漲，香港難逃電價通脹。中電和港燈宣佈明年加電費，中電加百分之五點八，港燈加百分之七。以三人家庭為例，現時平均每月電費為二百七十五元，明年將要多付二十至二十四元。政府指兩電已盡努壓...
2021-11-10
臨近雙十一，不少淘寶店已開啟大幅度「促銷模式」，吸引「購物狂」們瘋狂買買買。日前，杭州一名女子一口氣購買了一百多件物品，竟將快遞自取櫃全都佔滿，令一旁的保安見了也驚訝到目瞪口呆。 內地一條「杭州女子雙...
2021-11-10
為了讓世界關注全球暖化帶來的海平面上升問題，南太平洋島國圖瓦盧的外交部長科菲（Simon Kofe）日前站在海水中發表演說，表示「我們國家快被海水淹沒」，希望以此呼籲世界各國能重視氣候變遷所帶來的危機...
2021-11-10
紅磡半新盤何文田山畔，被山巒翠景環抱。是次推介當中的罕有複式放盤，採2套房設計，附連366方呎平台及412方呎天台，生活空間充裕，近享東何文田配水庫遊樂場綠景，站於天台及平台，更能遠眺海景。 ...
2021-11-10
美國昨晚公佈10月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.6%，按年則升8.6%，均符預期，年增率創11年新高，顯示在供應鏈吃緊情況下，通脹仍處高位。市場觀望即將公佈的消費物價（CPI）數據是否顯示...
2021-11-10
沙維周一回歸魯營球場，正式出任巴塞隆拿主帥一職，獲近一萬名球迷入場支持。這位四十一歲的巴塞傳奇於記者會中透露，自己曾拒絕巴西國家隊的邀請，而選擇重返母會，目標是兩周內助球員重拾狀態，並矢言：「我們必須把自己推到極限。」 自一九年夏天於艾薩德退役後，沙維隨即成為該隊的主帥，並開始將控傳足球應用於艾薩德。結果兩年後，沙維成功將艾薩德建立成亞洲球隊的控傳典範。儘管今年一月及夏天，沙維曾兩次拒絕巴塞邀請，但他最終亦於周一回到闊別六年的母會，並於儀式上動容表示：「我本來不想哭，但我非常感謝球會。」 為母會棄教巴西 這位曾助巴塞八奪西甲冠軍的傳奇更於記者會上透露，曾拒絕巴西國家...
2021-11-10
牛角包是擁有一身金啡色毛髮的超活潑小毛孩！每當見到人時，牠都難以掩蓋內心的興奮，馬上衝到人家面前亂撲亂跳。你走到哪，這隻小狗就會跟到哪，完全不會讓你離開視線！平常是活力小寶寶的牠，一見有食物出現，就會...
2021-11-09
68歲的「靚聲王」張偉文於4年前因腰椎病不良於行要坐輪椅代步，最慘身邊「冇人冇物」，已花光一生積蓄嚟醫病，醫完腰椎，又出現頸椎及腦退化問題，多年來只能靠歌手好友方俊（Aman）幫手負擔護老院支出及醫療...
2021-11-10
中電和港燈昨天按利潤管制計劃，分別宣佈加電費百分之五點八和百分之七，對疫情中飽受經濟下行打擊的中下階層市民來說，是一個壞消息，因為加電費之前，多種食材已經大幅漲價，市民生活壓力大增，電費又加，生活擔子百上加斤。港府要注視通脹的發展，必要時向中下階層市民提供更多支援。 全球步向減碳，多國由傳統使用燃油或燃煤發電，逐漸轉由天然氣發電，天然氣供不應求問題早已爆發，價格以倍數上升。同一時間，燃油和煤價也上漲，推動各國電價急升。電價牽動百業，電價飆升，各行業成本增加，最後羊毛出在羊身上，只好將電價升幅轉嫁給消費者。據專家預測，全球搶石油石化能源將會持續，料電價上漲潮才剛開始，不排除會...
2021-11-10
經常說在眾多刨馬的因素當中，卡士即馬匹實力屬首要，而比較賽事水準便可評定哪些馬在班內水準較高。不過三、四班賽同日每每會有拆組，較容易比較；五班賽則每次多數只會編一組，要確定水準如何，除了要加一點主觀之...
2021-11-10