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重申因工作晤「蟲草大王」 李佳芯望緋聞不再發酵

2021-11-10 列印
■李佳芯和陳恩德均否認拍拖。
■米雪和陳恩德齊慶祝她的愛駒奪冠。
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　　本報昨日及最新一期《東周刊》獨家圖文並茂報道，「視后」李佳芯（Ali）和有「蟲草大王」稱號的陳恩德（Mark）日前在一間五星級酒店「蜜會」。Ali和陳恩德在報道中亦親自否認拍拖，當日見面是商談合作事宜。

報道昨日曝光後，即引來網友議論紛紛，Ali昨日回覆傳媒查詢時，重申和陳恩德一直只有生意方面的合作來往，並「希望事件不會再發酵」。



　　另外，米雪的愛駒「蟲草成名」日前出賽奪冠，陳恩德亦有現身飲香檳慶祝，有人誤以為「蟲草成名」的馬主是「蟲草大王」陳恩德，其實馬主是米雪，因她跟陳恩德合作多年相當愉快，故為愛駒改了這個馬名。

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