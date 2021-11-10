重申因工作晤「蟲草大王」 李佳芯望緋聞不再發酵

本報昨日及最新一期《東周刊》獨家圖文並茂報道，「視后」李佳芯（Ali）和有「蟲草大王」稱號的陳恩德（Mark）日前在一間五星級酒店「蜜會」。Ali和陳恩德在報道中亦親自否認拍拖，當日見面是商談合作事宜。報道昨日曝光後，即引來網友議論紛紛，Ali昨日回覆傳媒查詢時，重申和陳恩德一直只有生意方面的合作來往，並「希望事件不會再發酵」。另外，米雪的愛駒「蟲草成名」日前出賽奪冠，陳恩德亦有現身飲香檳慶祝，有人誤以為「蟲草成名」的馬主是「蟲草大王」陳恩德，其實馬主是米雪，因她跟陳恩德合作多年相當愉快，故為愛駒改了這個馬名。