英皇國際執行董事楊政龍（Alex）旗下位於淺水灣的商場the pulse，設置全港首個新興運動《The Hong Kong Balloon League》競技場地及舉辦聯賽，Alex昨日與聯賽共同主辦單位中國香港新興運動協會（NESA）和香港青年聯會的代表進行啟動禮。英皇藝人衛詩雅和黎峻等，更即場率先進行體驗賽！Alex致力推廣本地新興體育活動的發展，燃起青年人及大眾對運動的熱情，他說：「近年世界各地都發展出各種新興運動，即使家中或操場也可成為場地，且老少咸宜；2025年香港將連同廣東及澳門舉辦全民運動會，到時希望有一個充滿香港特色的新興運動可以加入成為比賽項目，帶動全民參與！」衛詩雅和黎峻體驗過後大呼會玩上癮！黎峻笑稱要找媽咪和愛犬陪練習，因自以為手長腳長有優勢，豈料反而不停撞到障礙物呢！衛詩雅就笑言可在家中練習，因為家中已有許多障礙物！他們亦對創作新興運動大感興趣！