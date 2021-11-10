少女心爆發唔怕照爆鏡

衛蘭、洪嘉豪和曾若華出席新鴻基地產旗下將軍澳旗艦商場東港城舉辦的「東港城•TOMICA DISNEYMOTORS聖誕夢樂園」揭幕禮兼獻唱靚歌大冧粉絲。當新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐致辭後，三位歌手便與鍾秀蓮小姐及其他嘉賓主持剪綵儀式，三位大細路歌手一見到四輛巨型Disney Motors Jewelry Way公主主題水晶車和經典米奇皇室轎車，開心童年回憶立即返晒嚟！三人先在多個TOMICA DISNEY MOTORS華麗靚車打卡位遊走，又停下來鬥擺甫士影靚相性格爽朗又Sweet爆的衛蘭更與Kaho及JUDE大擺搞笑甫士，三人更先後大唱首本名曲冧爆粉絲搞到在場粉絲多番起哄瘋狂尖叫。衛蘭表示最愛聖誕銀白Bling Bling的浪漫和溫暖感覺JUDE則like爆「夢幻光影打卡堡壘」，笑言可於華麗鑽石形燈效打卡鏡房多練習上台唱歌時的台風Kaho自爆和其他男孩一樣自少愛玩模型車，當見到放大的TOMICA DISNEY MOTORS和米奇光影噴泉旁的電動古董車，即時心心眼。