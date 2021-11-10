退隱歌壇40年 曾生無可戀放棄自己 姚煒幫拖做嘉賓 鼓勵張偉文

68歲的「靚聲王」張偉文於4年前因腰椎病不良於行要坐輪椅代步，最慘身邊「冇人冇物」，已花光一生積蓄嚟醫病，醫完腰椎，又出現頸椎及腦退化問題，多年來只能靠歌手好友方俊（Aman）幫手負擔護老院支出及醫療費。伸出援手一事令退隱歌壇40年嘅姚煒姐深受感動，決定出山幫拖，做《張偉文友情有義演唱會》表演嘉賓。採訪：方騫平 攝影：沈健程場地：太子翡翠明珠海鮮酒家方俊（Aman）曾經於甄妮、張偉文及靜婷等演唱會做過嘉賓，即使同張偉文冇血緣關係，為咗報答當年提攜之恩，在張偉文坐輪椅嘅日子隨傳隨到，出錢出力，之前張偉文就曾於TVB節目《東張西望》中爆喊感謝方俊的照顧。向張偉文傳福音72歲的姚煒姐亦被方俊的出錢出力所感動，知道張偉文需要開演唱會賺個錢傍身，決定為他舉行的3場演唱會任嘉賓，台上跟張偉文合唱《樓台會之六》，姚煒姐強調今次純粹係撐張偉文，不論拍戲及唱歌都唔會復出。日前方俊首次約埋姚煒姐同張偉文茶敍，兩人興之所至清唱兩句《戲鳳》，即席夾歌。姚煒又試圖向張偉文傳福音，希望借助宗教力量令張偉文可以企返起身：「佢年紀唔算大，但日日坐喺輪椅發吽哣，身體只會愈嚟愈差，我都想鼓勵吓佢郁多啲，盡量試吓起身踎低。」姚煒姐又讚張偉文把聲咁靚，唱歌咁好，「希望幫到佢企返起身唱歌。」不過方俊指偉文雙腳麻痺已經企唔到。張偉文就表示「唔敢諗！企喺度唱歌會有危險！不過，前輩咁幫我都好感動。」閒談間，張偉文又提到已故雙親一度悲從中來，要姚煒姐開解。回憶悲慘大半生原來作為基督徒嘅姚煒同鄭秀文有段小故事：「當年咁啱我喺電梯內撞到鄭秀文，睇報道知佢有情緒困擾，雖然互不相識，但都鼓起勇氣邀請佢去查經班，點知佢一口答應仲即時帶埋佢過去，及後Sammi比我更早成為基督徒，o依家Sammi仲成日幫有需要嘅人禱告。」問到偉文想唔想Sammi幫他祈禱？偉文卻說：「我係無神論者唔信呢啲，但我接受得到。」姚煒姐覺得傳福音畀有需要嘅人會容易啲，「好似我咁都係60歲先喺約旦河洗禮。」她又向張偉文講述信主前悲慘人生，曾因事業低潮、患癌及婚姻觸礁感到生無可戀，曾服食40粒安眠藥、加一杯白蘭地及割脈三料自殺，但獲救後仍自暴自棄，沉迷賭博，輸咗成千萬：「o依家我生活狀況好到不得了，幫到人經已好開心，如果湊到一個人真心信主仲好過中彩票，而喺信仰下同趙式芝嘅母女關係都修返好。」