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林家謙唔敢問七師傅自己紅幾耐

2021-11-11 列印
林家謙唔敢問七師傅自己紅幾耐
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　　林家謙昨日出席活動被女團包圍，七仙羽更捉着他當扶手（見圖），家謙表示七師傅一向熱情，首次見面獲對方指命好，但沒問能紅幾耐，以免有壓力，亦沒問姻緣，反而被師傅問有否拍拖，林家謙坦言沒有。談到被張敬軒看好奪「叱咤樂壇男歌手金獎」，家謙指對方謙虛，自己也看好軒仔及姜濤，而創作方面他都看好自己，因今年產量更多。

　　問得獎是否不再黑面？家謙解釋上次不是黑面，只因憂慮太多，今次會提醒自己不要想太多、享受當刻，有感今年較熱鬧，氣氛才好，否則樂壇死寂。七師傅笑言難得見到林家謙，要把握機會沒面紅，更指他一定行運，尤其欣賞他的才華及牙齒天然沒漂白，較值錢。



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