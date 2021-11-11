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Lokman否認新歌MV抄襲BTS

2021-11-11 列印
■左起:Lokman、陳漢娜、凌文龍及余逸思出席《IT狗》首映。
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　　楊樂文（Lokman）演出的ViuTV原創劇《IT狗》，前晚於《香港亞洲電影節HKAFF2021》舉行首映。

　　提到MIRROR三周年紀念歌《All in One》MV天台一幕有抄襲韓團BTS之嫌，作為隊長的Lokman認同有少少相似，不過沒抄襲，他說：「老實講，我們沒看他們的MV片段，係粉絲講才知道。」他坦言因為不小心讓類似狀況發生而感不開心，直認他們應多看不同的演出，感覺書到用時方恨少。



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