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橋本環奈上白石《千尋》造型曝光

2021-11-11 列印
■《千尋》海報曝光，千尋一角由橋本環奈（左）和上白石萌音輪流演出。
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　　宮崎駿動畫《千與千尋》早前宣佈製作真人版舞台劇，並由橋本環奈及上白石萌音輪流主演千尋一角，昨日舞台劇舉行發佈會，公開二人的海報造型照，橋本環奈穿上錢湯「油屋」的制服，上白石則穿上T恤短褲的服飾。《千與千尋》明年3月2日開始在東京帝國劇場公演，之後會轉至大阪、福岡、北海道、愛知續演。



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