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莎蓮迪安傳病重姊代否認

2021-11-11 列印
■今年是莎蓮出道40周年。
■激瘦的莎蓮曾否認患厭食症或重病。
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　　53歲樂壇天后莎蓮迪安（ Celine Dion），上月宣佈因持續性肌肉痙攣，取消本月起的拉斯維加斯駐場演出。近日有加國傳媒報道指，家屬透露體重激減的莎蓮病情已惡化至無法落牀及瀕癱瘓。但莎蓮的姐姐Claudette接受法媒訪問時，澄清莎蓮的病況不算嚴重，並強調：「我知她精神很好。」圖：資料圖片



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