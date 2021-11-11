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Gaga舉腳投懷益人夫阿當

2021-11-11 列印
■Gaga任阿當攬到實，風騷舉腳！
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　　Lady Gaga主演真人真事改編的新片《GUCCI名門望族》前晚在倫敦舉行首映禮，Gaga、阿當哉華等盛裝亮相。該片講述Gaga飾演的角色，涉買兇殺死阿當飾演的老公，衣着性感的她在紅地氈上就風騷地舉起玉腿，向已為人夫的阿當投懷送抱，阿當亦「入戲」照單全收！

　　另外，有網民指Gaga在片中的演技有望問鼎奧斯卡影后！



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