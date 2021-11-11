忙拍劇無暇結婚 詩詠神回有假期就得 馬國明心情靚 熱爆拍外景係咁笑

「安心事件」發生近3年，47歲馬國明做咗受保護嘅「馬明BB」，去年跟34歲湯洛雯公開戀情獲全城祝福，拍拖以來屢傳好事近，最近再傳馬國明已向某國際品牌訂製婚戒預備結婚。正拍攝文偉鴻監製新劇《隱形戰隊》的馬明避談婚訊，但心情好好，連印汗都係咁笑！馬明雖然封嘴唔回應，不過「好兄弟」唐詩詠唔覺意講出重點：「o依家最重要係假期！」馬明大笑和應：「畀個有薪假期我會諗諗！」採訪：方騫平攝影：沈健程上周六朝早，馬國明與唐詩詠在沙田鬧市，為TVB新劇《隱形戰隊》拍攝一場槍戰重頭戲，劇情講兩人跟恐怖份子頭目黎澤恩（組合MR成員Ronny）喺馬路上駁火，當中有爆破鏡頭。以真槍上陣嘅馬國明及Ronny全程有軍火專家傍實，每次持槍前都要由專家確定安全。肉緊賣力拍得順利當日雖然晨咁早開工，而且天氣回暖，着住長袖外套拍動作鏡頭嘅馬國明熱到係咁流汗，睇見佢都辛苦，但馬國明精神奕奕，心情大靚，不論同工作人員交談、跟路人影相、連補妝、甚至印汗都係咁笑。埋位時就全程投入，肉緊到青筋都現埋，相當落力，因為NG唔多，拍得好順暢。馬明形容係拍劇以來，最多動作戲嘅一套作品：「拍動作戲都辛苦㗎！反而拍槍戰場口好玩得多，尤其係男仔鍾意開槍。由於係用冇彈頭嘅真槍，槍口只係會有火，喺香港拍槍戰戲都安全嘅，唔會有蠱惑的槍(女友知唔知拍真槍戲？)又唔使同佢講，佢只係知我拍動作戲。」詩詠爆最需要假期問到係咪好想快啲拍完《隱》劇有時間成家立室？馬明說：「梗唔係啦，我冇假放呀！因為緊接又要拍下個新劇《法言人》，大概要拍到明年3至4月呀！ (係咪公司臨時通知？)係近排接到通知嘅。」當問到是否訂製婚戒趕做明年5月新郎及與「靚湯」搬去將軍澳新居試婚等問題時，他即以埋位拍戲簡短回應：「傳聞啫！傳聞囉！有好消息我哋會講。」問唐詩詠想唔想快啲見到馬明「做老襯」？她大笑說：「我只係想佢今日快啲收工，我就可以快啲開工，其實佢都要嗱嗱聲拍完套戲先有時間(結婚)。」馬明即補充話緊接有新劇拍，唐詩詠笑住爆響口：「又唔一定要拍完套劇，都有好多方法嘅，o依家最重要係假期。」馬明附和自爆說：「係呀！畀個假期我會諗吓，不過o依家冇假期。(同公司爭取吓啦！)咁你幫我寫出嚟，叫公司畀個假期我，但要照出糧嘅(編按:藝人只計騷或包薪)，哈哈哈哈！」