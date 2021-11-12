何依婷近日在《星空下的仁醫》演繹兒科醫生「Esther」，因專注工作忽略身體導致下半身無法活動，一場喊戲更加獲讚，原來她都有角色類似經歷，胃部會因負面情緒而不適嘔吐。自認宅女平日靠打機彈琴減壓的她，聲稱目前單身，但她強調因男藝人多數愛打扮兼太有魅力，令她缺乏安全感而不會考慮。撰文：杜淑霞 攝影：沈健程服裝：Bread n Butter 場地：Camellia依婷在《仁醫》初次做兒科醫生，但因有主持兩年《Think Big天地》經驗，同小演員合作不算難，加上劇組早將難記醫學名詞錄音給演員準備，所以角色最難反而要學習控制輪椅，要做得自然並不容易。講到「Esther」經歷，原來依婷也有過類似情況，「我考公開試嘅時候，試過因為好大壓力唔識得處理，突然間臨考歷史前一晚係咁嘔，嘔到連黃色好似膽汁咁嘅液體都嘔埋出嚟，嘔到凌晨爹哋就送咗我去醫院，醫生要我留醫打止嘔針，但因為會眼瞓我唔肯打，怕瞓咗考唔到試，嗰陣時覺得公開試係人生好大件事唔可以錯過，結果卷一同卷二中間我都衝咗去嘔，返到屋企唔嘔但開始發燒。」這次之後依婷胃部好似警報器一樣，有壓力就會反胃，「參加港姐，大學每逢考試，劇集出街，有時見到啲唔好嘅新聞，我都會反胃，胃酸倒流，總之有負面情緒就會個胃唔舒服。」入行一年跟前度分手後一直單身的依婷，自爆平日好鬼宅，減壓方法不離打機和彈琴，對於擇偶她相當有一套，但強調不要圈中型男，「我唔鍾意靚仔，有啲吸引力嘅男仔我都唔鍾意，如果男藝人都係企企理理會裝扮吓，但係我好鍾意男仔唔理自己個樣，同埋太受歡迎會好冇安全感，我係需要安全感，我啲要求比較怪，唔係一般女仔鍾意嗰啲。另外，性格要好好，樂觀隨和、有風度、幽默、孝順，同埋我係一個唔係好識表達自己嘅人，可能對我要畀啲耐性。（年紀呢？）年紀差唔多大，細過我又唔好。」