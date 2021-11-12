  • 2021年11月12日 星期五
  • 23º
  • 44%
熱門： 長者日郭位第二代美國隊長學生墮樓六中全會

日報新聞 > 娛樂

身在美國未能來港 妮歌潔曼風騷陪老公

2021-11-12 列印
■身穿頒獎禮戰衣的妮歌在社交網晒腿。
■妮歌和Keith拍拖亮相晒恩愛。
Previous Next

　　美國鄉謠界年度盛事Country Music Association Awards（CMA）昨日舉行頒獎禮，被指因要考慮本港的最新防疫措施，要押後來港行程繼續拍攝新劇《Expats》的奧斯卡影后妮歌潔曼，得以「抽空」陪身為鄉謠歌手的老公Keith Urban出席。

　　雖然Keith今年未獲提名爭獎，但妮歌亦悉心打扮陪他出席晒恩愛，身穿露腰晒腿戰衣的她大搶風頭。妮歌亦在社交網分享身穿戰衣性感相，風騷程度不比紅地氈上遜色！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd