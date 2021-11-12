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認背大肚妻出軌 歌廣場淳涉迫小三墮胎

2021-11-12 列印
■歌廣場淳是人氣組合金爆的低音結他手。
■歌廣場淳被揭與「A子」搞婚外情。
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　　日本人氣騎呢組合「金爆」低音結他手歌廣場淳，昨日被《週刊文春》揭露背妻搭20多歲的「A子」，其妻和A子更曾同期懷孕！

　　現年36歲的歌廣場淳去年在夜店認識A子，女方今年2月懷孕，他其後涉要求小三墮胎，最後因胎兒不穩，女方在懷孕第14周時墮胎。歌廣場淳昨晚透過事務所發聲明承認醜聞大部份屬實，並宣佈暫停演藝活動反省及道歉。



圖：網上圖片

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