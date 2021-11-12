陳柏宇（Jason）相隔4年宣佈下月10及11日在紅館舉行《陳柏宇Fight For ___ Live in Hong Kong Coliseum》。他承認疫情下令思想有了很多轉變，以往因未夠信心，只懂得被動被安排工作，令合作團隊也誤以為他好hea，但現在他對自己歌唱事業變得更主動積極，正是他今次演唱會「Fight For」主題由來。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程 髮型：Alex So @ the attic 化妝：Jessica Chan服裝：Junya Watanabe by ITeSHOP & Levi'sJason坦承以往會很被動，出道15年以來，任何事都由公司安排，在疫情下令他重新思考，「回想出道開始，呢行嘅嘢都係由人哋去安排，唔係一啲自己去爭取返嚟嘅嘢，個人比較被動，到疫情開始就慌，收入下降，冇辦法去做嘢，就諗有冇嘢令到自己心態上冇咁慌，於是就去學唱歌，控制自己嘅事業多啲，令到自己更有價值。」變得積極進取的Jason笑言同事會覺得他變得更煩，「疫情時同好多身邊嘅人傾偈，原來我喺好多人眼中係冇乜要求同hea啲，幫我嘅人接收到呢個訊息都會hea啲，同埋自己對音樂嘅知識同能力有限，我入行開始就係要學嘢，係覺得自己冇足夠信心去表達，所以成日唔表達，因為我唔肯定自己個idea係好定唔好，唔肯定自己嘅要求合唔合理，今年開始呢樣嘢要變，事業裏面對外成就之外，對內嘅關係係點都同樣重要，我唔能夠為咗個效果，而犧牲晒所有人嘅努力，同時間我亦唔可以為咗咁多人嘅努力，而犧牲晒我有機會為自己爭取到嘅嘢，所以有『Fight For』呢個題材，但係啲同事係煩咗。」這個演唱會是Jason扚起心肝學唱歌後首個個唱，這段日子令他更覺得學無止境，「學唱歌唔係一朝一夕嘅事，唔係我今日畀幾招你就會突飛猛進，唱歌係一個體能嘅鍛鍊，要時間，一啲根深柢固嘅習慣唔係我同你今次錄音時改咗，唱現場就冇問題，想唱高音一度或半度，唔係一兩日嘅事，可能要一兩年。」但他很享受這個改進過程。