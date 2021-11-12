  • 2021年11月12日 星期五
  • 23º
  • 44%
熱門： 長者日郭位第二代美國隊長學生墮樓六中全會

日報新聞 > 娛樂

嘉玲偉仔上海合體　賀76歲劉媽媽生日

2021-11-12 列印
■嘉玲在上海生活十分寫意。
■劉媽媽（右二）76歲生日，獲嘉玲與偉仔合體慶祝。
Previous Next

　　最近一直留在上海的劉嘉玲，閒時相約好友踩單車，生活悠閒，而老公梁朝偉就陪她在上海，最近兩人還合體跟劉媽媽慶祝生日。嘉玲前晚在網上貼出與偉仔及媽咪，還有弟弟及弟婦的合照，一家人十分溫馨。

　　雖然劉媽媽今年已經76歲，不過相中所見她保養得相當不錯，皮膚還白裏透紅，同55歲嘉玲一樣凍齡有術，而且散發高貴氣質，獲網民大讚。而劉媽媽還站在女婿偉仔身邊，兩人表現親近，可見關係相當不錯，嘉玲留言表示：「Birthday celebration for my mom and bro！」看來劉媽媽和嘉玲弟弟生日相近，故此一同慶祝，不過卻未見嘉玲一向十分痛錫的侄仔出現。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd