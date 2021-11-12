  • 2021年11月12日 星期五
  • 23º
  • 44%
熱門： 長者日郭位第二代美國隊長學生墮樓六中全會

日報新聞 > 娛樂

朱智賢玩遊戲貫徹「老鼠屎」封號

2021-11-12 列印
■朱智賢玩平衡板時，不斷失手。
■鄭衍峰表演拋鑊，但炒飯四散。
Previous Next

　　由黎諾懿及楊潮凱主持的《醫醫，我不想再病了》昨晚播出的一集有鄭衍峰、朱智賢擔任嘉賓。

　　在《開心大綜藝》中表現出色的朱智賢繼續搶鏡，皆因她無論答中或是答錯問題均表現Hyper，回答問題期間更無厘頭拉筋；而以「老鼠屎」聞名的她，來到《醫醫》繼續做箭靶，全程被寸至體無完膚，令朱朱哭笑不得。最後，朱朱挑戰「平衡板」，雖然已獲很多人扶着，但仍連環失平衡兼失手打到旁邊的人，貫徹「老鼠屎」封號。



　　雖然玩遊戲欠缺天份，但朱朱身體柔軟度卻相當不俗，她與黃頌明在健康小測試環節中齊齊展示柔軟身手，順利過關。而鄭衍峰玩遊戲示範拋鑊時，竟出現「炒飯四散」奇景。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd