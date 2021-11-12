朱智賢玩遊戲貫徹「老鼠屎」封號

由黎諾懿及楊潮凱主持的《醫醫，我不想再病了》昨晚播出的一集有鄭衍峰、朱智賢擔任嘉賓。在《開心大綜藝》中表現出色的朱智賢繼續搶鏡，皆因她無論答中或是答錯問題均表現Hyper，回答問題期間更無厘頭拉筋；而以「老鼠屎」聞名的她，來到《醫醫》繼續做箭靶，全程被寸至體無完膚，令朱朱哭笑不得。最後，朱朱挑戰「平衡板」，雖然已獲很多人扶着，但仍連環失平衡兼失手打到旁邊的人，貫徹「老鼠屎」封號。雖然玩遊戲欠缺天份，但朱朱身體柔軟度卻相當不俗，她與黃頌明在健康小測試環節中齊齊展示柔軟身手，順利過關。而鄭衍峰玩遊戲示範拋鑊時，竟出現「炒飯四散」奇景。