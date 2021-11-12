克勤回港為TVB台慶獻唱 陳展鵬練疊羅漢驚險百出

李克勤昨日為無線《萬千星輝賀台慶》綵排，他透露剛由杭州返港，肥了3、4磅，由於太太11月生日，自己就12月生日，將有很多飯局，所以要多做運動，坦言連曾志偉升職餐飯都還未吃。克勤笑言在內地耳聽八方，有留意志偉現在位高權重，今次為台慶演出是誰邀請都沒所謂，同無線多年感情，台慶是大件事，預告到時會獻唱經典歌。另外，陳展鵬為台慶綵排疊羅漢，其間連環失重心，甚為驚險。展鵬指正式表演時會更吃力，動作看似簡單其實要速度夠快及有技巧，不需減磅但要練手臂，老婆都緊張。展鵬認為台慶是每個兄弟都要出些力，今次是最難的表演，而且有危險性，有同事拉傷大腿，現距離台慶尚餘一星期，同時拍劇的他要每日抽時間排練。