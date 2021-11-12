林正峰與游嘉欣（游游）受TVB力捧，兩人經常合演情侶而傳出緋聞，不過，兩人堅稱絕對冇可能！林正峰竟然話滿腦子都係游游嘅缺點，尤其慳家到戥佢辛苦；游嘉欣爆兩人成日火星撞地球，最不滿成日被窒！語畢，爆笑林正峰忍不住說：「我想叫你英文名做A zero（A0）！」採訪：方騫平 攝影：葉君海啱啱播完嘅TVB劇《青年心城之撐起青春》由林正峰與游嘉欣擔正，劇中兩人有感情線，除咗嘴戲仲有牀戲，呢對嫩口配搭好有新鮮感，觀眾睇得相當投入，戲裏戲外都當正兩人係情侶關係。21歲的游游自爆係從未拍過拖嘅A0，不過，27歲的林正峰早已公開有個拍拖3年的女友Yuki，叫大家唔好諗多咗。互窒有輕微火藥味林正峰解畫說：「我哋只係拍檔，私下最多可以講係好朋友同好拍檔！」點知游游唔多接受，反問：「好朋友？我考慮吓囉！其實我哋工作上聯絡多，私下冇乜交流。」林正峰話兩人愛情觀好唔同，游游說：「我哋意見不合㗎！成日喺工作上有好多爭執，但就冇隔夜仇。」游游要搵熟男做男友，至於林正峰就話：「女友咪係我擇偶嘅package囉。」他又口多窒游嘉欣：「『千禧BB』一嚟就上到封面你話幾勁呀？我想叫你做A zero，第日車牌可以考慮用A0！」游游唔多Like：「我想大家focus我個人唔係感情狀況！」林正峰卻繼續笑落去：「我focus喺老處女度，sorry.」他又指游嘉欣缺點多，優點係眼大、孝順、善良、顧家，就算開工到半夜都為咗慳家，等一小時一班嘅通宵巴士返家，睇見都戥佢辛苦。」游游讚林正峰夠gentleman，同樣係孝順之人。