《長津湖》首映禮冠蓋雲集 林超賢心痛劇組人員凍傷﻿

英皇電影及双喜電影聯合發行電影《長津湖》，全球票房已衝破56億元人民幣(約68億港元)，觀影人次逾1.19億，昨日在港公映，首映禮則在前晚舉行，政商及演藝界嘉賓雲集場面熱鬧！《長津湖》已打破28項影史紀錄，榮登今年全球賣座冠軍，強勢挑戰內地電影史最高票房紀錄！前晚舉行的《長津湖》香港首映禮聲勢浩大，由財政司司長陳茂波、香港中聯辦副主任盧新寧致辭。楊受成：下集整裝待發《長津湖》首映禮雲集多位重量級嘉賓，包括：全國人大常委譚耀宗、香港政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強、前全國人大常委范徐麗泰、香港中聯辦警務聯絡部部長陳楓，該片監製兼導演林超賢、製片人施南生與梁鳳英等。英皇集團主席楊受成博士由衷感謝各界支持：「《長津湖》講述抗美援朝期間一場非常關鍵的勝仗，極具歷史象徵意義，由三位殿堂級導演陳凱歌、徐克、林超賢破天荒攜手打造。《長津湖》勢如破竹，下集《水門橋》已整裝待發，計劃於明年春節黃金檔強勢開畫。」楊政龍：榮幸發行《長津湖》英皇電影副主席楊政龍表示：「今次能榮譽發行《長津湖》，我們與有榮焉。未來英皇電影定會投放更多資源拍攝愛國主旋律電影。」林超賢談到幕後艱辛道：「在-25℃至-30℃的嚴寒天氣，我連續開60晚通宵，在山上經歷冰雹、大風雪和暴雨，當年志願軍在-40幾50℃更惡劣天氣之下是如何打贏這場仗的？就是這份意志，激勵每位工作人員！」他亦難忘及心痛有工作人員凍傷，甚至需要截肢，但台前幕後非常團結完成《長津湖》！