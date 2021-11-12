《造星IV》網民討論度最強九囡囡 193胞妹爆Seed 葉詠詩女有信心入女團

《全民造星IV》上周正式開播，96位參賽者以一對一PK形式爭入60強。《頭條》根據網民討論度率先搵嚟9位囡囡傾吓偈，包括正負評都極多的193妹妹郭嘉盈、著名指揮家葉詠詩囡囡羅洛家、人氣YouTuber劉展翹、KB旗下的郭東彩、39歲媽咪級謝裕鈴、好多男Fans的葛綽瑤、好有自信的林暐翹、工作人員之選邱彥筒及中性打扮的鍾君珩，有冇你哋心水先？撰文：杜杜、秦詠姿攝影：葉君海、沈健程96號郭嘉盈，毅然放下銀行的高薪厚職參賽，她坦言被唔算唱得跳得的哥哥啟發，「可能有啲人好有才華，但冇乜觀眾緣都好難喺呢行發展，我哥哥唱歌或者跳舞都唔係好突出，但我知佢好努力去做、去學。」不過3妹承認哥哥高人氣亦成她壓力來源，「哥哥令到人哋更加留意我，呢個係好處，壞處係好多人拎我同佢比較。外界有啲聲音『你係193個妹，唱歌跳舞都有人教』，事實真係冇，我跳舞都係出面搵老師學，Travis（歐國成）得閒先去練歌。」Carmina背負名門壓力9號羅洛家（Carmina）因媽咪是著名指揮家葉詠詩受注目，26歲的她亦承認輿論是參賽前最大顧慮，「之前我係極度將呢樣嘢放大，如果自己出嚟又冇去到嗰個level係難搞，屋企好支持話『每個人都行唔同嘅路，唔可以將人哋標準放落自己度』，媽咪話『如果你想試嘅話，用自己途徑入行』」Carmina決心入女團，「好似MIRROR咁開發咗好多唔同嘅機會。」Jackie 組女版ERROR拍YouTube頻道《CapTV擷電視》、《啱Channel》及《試當真》而儲下高人氣的88號劉展翹（Jackie），自認不擅長跳唱，但拍片已到瓶頸位望參賽轉型。對於觀眾睇慣她搞笑形象，她認為反而有好處，「有大啲反差，可能有驚喜畀到觀眾。而有少少知名度都算優勝之處，大家會比較留意我，唔好就係會多咗壓力，可能會對我好大期望。」拍過劇的Jackie 坦言，若未能以女團出道，亦想嘗試以演員身份繼續演藝事業，最恨與影帝梁朝偉演對手戲。如果組女版ERROR她一樣OK，「我睇《花姐ERROR遊》都有諗如果我拍會點？頂唔頂得順啲遊戲？都幾激，都想試吓！」東東被踩當搞笑KB旗下藝人，70號郭東彩聽KB建議參賽，「佢同我講『做番自己得㗎嘞！唔使畀自己太大壓力，有咩需要同公司講』」21歲的東東對跳唱零經驗，預了出場後有負評，「我唱歌都幾難聽，將呢個諗到最壞就OK，都係爆粗話我。我係唔介意呢啲，我見到有啲話『屯門老泥MK妹』覺得好搞笑，唔hurt㗎！我只係會笑一笑，除非講我屋企或者講我啲friend，唔係都冇乜殺傷力。」熱愛踩滑板的她，更希望參賽令外界對這項運動改觀，「香港唔係好多人接受到滑板，會覺得好嘈好阻住，一見你紋身或者揸住塊板就唔係好人。」Ling感激老公撐參賽21號謝裕鈴（Ling）因已39歲兼有兩子兩女成話題，她笑言：「我咁嘅年齡，加上已婚有小朋友，咁樣入嚟好搞事，但係ViuTV勁喎！都畀我玩。」Ling覺得自己思想年輕，加上長女快18歲，同年輕人溝通合作都冇問題，但體力回復上確實不及一眾小妹妹對手，幸好有老公支持，「我係要6點起身帶小朋友返學，但比賽頂唔順，佢都願意配合我幫手，對我嚟講好感動，慶幸身邊最親嘅人會畀一個空間我做自己想做嘅嘢。」作為媽媽級參賽者，Ling最想畀到正面鼓勵其他人，「有啲媽咪朋友同我講『你好勇敢，有小朋友追夢好欣賞你』，佢哋提番我鼓勵到佢哋，或者畀啲希望佢哋，原來我呢個舉動會畀到人一啲力量。」