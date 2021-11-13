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P1X3L恨參加所有頒獎禮　 許廷鏗重遇胡鴻鈞唔尷尬

2021-11-13 列印
■P1X3L多謝網民支持他們。
■許廷鏗與彭秀慧兩代《造星》導師碰頭。
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　　組合P1X3L因未能參與《叱咤》記者會而在網上發文呻爆，不少網民為他們不值，三子前晚到九龍灣參與網上直播節目，指公司有即時關心及安慰他們，並沒有「照肺」，他們坦言不期望有獎但好想參與，有時間一定會出席幾個頒獎禮，推Job都會去。P1X3L的吳啟洋（Phoebus）提到發文指沒有入場券，他表示：「當下失落得滯，不會期望有獎攞，但好想參與。」

　　同場的許廷鏗被問到為何在《叱咤》記者會上，與胡鴻鈞沒有交集而且沒有合照？他表示沒聽到有此安排，二人之間沒有所謂的仇口，提到胡鴻鈞指後台有傾偈，許廷鏗直認有打招呼，笑言大家都「大個仔」不會尷尬。



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