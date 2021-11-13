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謝霆鋒凌空轉呼拉圈腰力驚人

2021-11-13 列印
■霆鋒邊玩凌空呼拉圈邊拍片。
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　　謝霆鋒最近在內地拍節目《百姓的味道》，昨日他分享與東京奧運女子鉛球金牌得主鞏立姣一齊手執巨型薯仔當鉛球，更笑指：「麗江拜師奧運冠軍」。

　　另外，霆鋒最近為《點讚！達人秀》擔任評委，當中有參加者表演凌空轉呼拉圈，展現強勁的腰力。霆鋒不甘示弱，拍片挑戰高難度凌空轉呼拉圈，片中他以雙腳夾緊健身椅支撐身體擺出水平狀態，繼而上下擺動成功做出凌空轉呼拉圈，還輕鬆對鏡頭說：「還好吧！」有網民仿傚霆鋒但失敗，大讚他41歲仍然好腰力，定必令王菲相當「幸福」。



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