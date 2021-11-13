難忘當年並肩為慈善出力 曾志偉感歎：大家跟着梅姐足跡行

曾志偉、王祖藍、蘇永康、薛家燕、羅敏莊及黎諾懿等前晚到圓方出席「四海一心」慈善基金主辦電影《梅艷芳》慈善優先場。志偉憶起昔日跟梅艷芳一同行善，覺得特別有意義，像梅姐沒離開過，大家都是跟着她的足跡行。曾志偉憶述自1991年華東水災開始與梅艷芳合作，因大家理念相同，每當有事發生，在了解後再向社會呼籲，之後交代怎樣運用籌得善款。後來志偉和梅姐在1993年《減災扶貧創明天》活動後到內地探訪孤兒院，發覺有很多棄嬰，便想幫助小朋友，返港後便成立「福幼基金會」至今已27年，志偉說：「所以這次特別有意義，梅姐好像沒有離開過，我們跟着她的足跡行。」薛家燕則指當年在荔園曾與還是童星的梅艷芳及家姐梅愛芳一起演出，當她辦影友會時梅媽也撐場。梅媽更想兩個女兒參加當時《家燕與小田》節目中的「金榜提名」環節，還向家燕姐表示「一定掂」，兩個女兒表演粵劇《帝女花》。家燕姐還以為梅姐扮公主，怎知演出時梅姐扮演駙馬，當時聽到也嘩然，大讚唱得好。蘇永康讚梅姐是傳奇蘇永康表示身邊有很多人也很怕或不想去看這套戲，因他們與梅姐太親近，但他反而很想去看，這戲可以立體地說給人知，讓2000年以後出生的觀眾能接觸到這個傳奇，讓後世人更了解梅姐。蘇永康手持2001年在電台活動時梅姐依偎在他肩膊的照片，他表示大家一直看到的梅姐是堅強和有型，但在他腦海中的梅姐畫面全是一個很真的小女孩。羅敏莊的女兒陳禛這次有機會在戲中飾演童年梅姐，她表示一直對女兒說，梅姐是她的超級偶像，「這次女兒能演到童年的梅姐真的很有意義。」