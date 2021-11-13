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郭富城變身哨牙大賊 廟街掟炸彈

2021-11-13 列印
■城城的哨牙大賊形象（圖）令人驚喜，在鬧事拍掟炸彈場口，認真大陣仗。
郭富城變身哨牙大賊 廟街掟炸彈
■劇組在廟街封街拍外景，引來不少途人圍觀。
■張可頤落力奔跑，其間腳部似感不適。
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　　郭富城剛剛拍完電影《掃毒3天大地大》，小休一陣子之後，昨日在油尖旺區地標廟街為新片拍外景。中午1點左右，劇組已圍封廟街，拍攝警匪槍戰戲份，當中有挾持人質，城城一身老土西裝Look襯黑超，坐在校巴司機位上，突然站起身向外拋出炸彈；城城的大賊造型最特別之處，是他的一棚假哨牙，相當惹笑，形象180度轉變。其實城城早前接受訪問時，已透露新戲的角色造型會有大突破，更保證大家從未見過，果然沒有令人失望。

　　昨日有份參與槍戰戲的張可頤，拍攝期間以汽車作掩護，又蹲低又起身閃避槍彈，其間她拍完一個鏡頭後即按一下腳，狀似感到痛楚，或因蹲低再起身時影響關節。現場其實有臨時演員扮演途人，拍攝時清楚聽見槍聲和爆破聲，相當大陣仗，惹來不少人駐足圍觀。有廟街的街坊表示，電影在該處已拍了幾天，劇組在下午5時許便收工，廟街攤檔於入夜後陸續恢復開檔。

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