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空中跳舞轉到頭暈 黃智雯跌護墊笑爆全場

2021-11-13 列印
■黃智雯每次練習完空中動作，都會頭暈。
■姚焯菲放學後趕往排舞。
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　　黃智雯昨日為無線台慶的跳舞環節綵排，需要被吊高做出轉圈及多個高難度動作，她笑言到時將被吊高8至10米，要克服高度和耳水不平衡的挑戰，「每次練完都頭暈，就似暈船浪，要休息至少幾個鐘才可以，但到時做完高空動作就要緊接落地和其他女藝人勁舞，如果成功都算完成人生必做的事之一，現在隨身帶備止嘔丸、止暈丸和話梅三寶。（很似懷孕後的準備？）沒有啦，如果懷孕就肚凸凸啦。」她透露舞衣有少少性感，會做足安全措施，又笑指用了護墊，安全帶也把盆骨勒到瘀青，更試過連護墊都跌下來，令全場爆笑。

　　另外，姚焯菲（Chantel）、李幸倪（Gin Lee）及AGA都有為台慶綵排，Chantel放學後趕到排舞，她談到單曲《原來談戀愛是這麼一回事》點擊逾百萬，她笑言是父母點擊多次，還有嫲嫲支持。

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