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胡鴻鈞演新版初哥哥　獨腳戲獲監製讚出色

2021-11-15 列印
■胡鴻鈞演《十月初五》獲監製大讚「演得好好」。
■Chilam（右）當年演初哥哥，成為劇迷的集體回憶。
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　　陳志江監製TVB台慶劇《十月初五的月光》將於下周一首播。張智霖（Chilam）、佘詩曼和薛家燕等主演的舊版《十月初五》叫好叫座，文初、君好、QE及禮信等角色深入民心，今次經典劇重拍，找來新生代演員何依婷、胡鴻鈞及羅天宇等擔正主角，QE由實力派演員米雪飾演。

　　眾多主要角色中，很多網民對新版「初哥哥」胡鴻鈞的演出最為關注，Chilam的版本「珠玉在前」，難免會有所比較，陳志江坦言並擔心胡鴻鈞會被比下去，「佢演得好好喎！佢係好活潑開朗嘅人，所以睇佢啲戲會好開心。佢做感情戲都做得好好，有場獨腳戲做得好出色，係以往你哋冇見過嘅胡鴻鈞！」



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