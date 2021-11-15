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智孝變短髮自認「靚仔」

2021-11-15 列印
■剪短髮的智孝，分享遮面新相。
■智孝維持長髮Look多年。
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　　出道20年的韓國綜藝節目《Running Man》主持宋智孝，突然捨棄一頭長髮，前日在社交網公開自己的短髮造型，當中更有她以手遮面，只露出眼睛的相片，看來亦擔心粉絲難以接受她的大轉變！智孝不忘讚自己有型，又笑言似男仔，大讚「他好靚仔」！

　　拍檔HaHa（河東勳）亦不解她為何有這個大轉變，留言問「怎麼了？」很多智孝的粉絲就大表欣賞，她的新Look至昨晚已獲得約100萬個Like！圖：網上圖片



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