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蘇麗珊游學修碰頭零交流

2021-11-15 列印
■蘇麗珊稱與游學修見面會打招呼。
■游學修亦有出席首映禮。
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　　蘇麗珊、余香凝和游學修等，昨晚均有出席第18屆香港亞洲電影節閉幕禮及電影《緣路山旮旯》首映禮，游學修、蘇致豪及許賢以電影節宣傳大使身份現身，蘇麗珊與舊愛游學修同場，未見有交談或眼神接觸。

  蘇麗珊事後受訪時表示，之前工作已遇過游學修，分手亦已過一段時間，不會感到尷尬，見到面都有點頭打招呼。



　　余香凝則談到去年拍攝《緣》片時已有身孕，要搭船到長洲開工兼經常感疲倦，幸獲大家照顧，後期補戲時她已發胖，導演要加對白交代體型變化。



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