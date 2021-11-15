廟街拍撞車戲求平安 城城開工前上香拜四方

郭富城及張可頤有份主演的全新警匪電影連日來都在廟街進行拍攝。昨日城城大約在中午1時抵達現場，在埋位前先上香拜四方，之後便在封街位置拍攝一幕撞車場面。城城到場前導演已用替身拍了撞車戲份，城城到場後再補拍一幕他駕駛着24座小巴撞向貨車的鏡頭；真正撞車場面則由替身上陣以策安全，現場吸引了大量街坊圍觀，劇組為了安全，安排了工作人員禮貌地攔截圍觀者，令拍攝十分順利。戲中戴上假哨牙的城城，每次拍完一個鏡頭，便即時將假哨牙遞給身旁工作人員。昨日張可頤飾演的女警繼續拍攝追逐鏡頭，其間需要武術指導教她如何揸槍揸得更有型。