  • 2021年11月15日 星期一
  • 23º
  • 54%
熱門： 綁架跨年演唱會野豬迪士尼Foodpanda

日報新聞 > 娛樂

晒今年最後泳照 39歲孫慧雪超長腿吸睛

2021-11-15 列印
■孫慧雪晒長腿，被網民笑指長得誇張。
■孫慧雪笑言這是今年最後的泳照。
Previous Next

　　39歲已為人母的孫慧雪，身材Keep得好好，外表看起來仍如青春少艾，尤其近日她到酒店Staycation，抓緊入冬前的最後時刻穿泳衣晒身材，大騷白滑長腿，因以廣角鏡頭，再加上低炒的緣故，長腿誇張到引網民留言：「攝影技術一流，目測三米長。」雪雪又露出腰腹，完全無肚腩仔，可惜上身包得較為密實，令網民失望，不過仍有大班網民留言叫她多些騷身材。

　　不過雪雪就表示可能是本年度最後的泳照了，下次再着泳衣可能要到明年，她說：「應該係今年最後一游！上水嗰陣已經冇日光，所以好凍呀！」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd