晒今年最後泳照 39歲孫慧雪超長腿吸睛

39歲已為人母的孫慧雪，身材Keep得好好，外表看起來仍如青春少艾，尤其近日她到酒店Staycation，抓緊入冬前的最後時刻穿泳衣晒身材，大騷白滑長腿，因以廣角鏡頭，再加上低炒的緣故，長腿誇張到引網民留言：「攝影技術一流，目測三米長。」雪雪又露出腰腹，完全無肚腩仔，可惜上身包得較為密實，令網民失望，不過仍有大班網民留言叫她多些騷身材。不過雪雪就表示可能是本年度最後的泳照了，下次再着泳衣可能要到明年，她說：「應該係今年最後一游！上水嗰陣已經冇日光，所以好凍呀！」