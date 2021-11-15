Joey Tang演唱會跌倒受傷 靠冰敷急救手指繼續演出

一連兩場《夏韶聲ＸJOEY TANG LIVE 2021》前晚在Star Hall舉行，其間出現小意外，Joey Tang等夏韶聲再次出場時，他走到台前想落台時，因現場太黑，Joey一時失平衡跌倒地上，隨後自行起身，要工作人員扶到後台敷冰，最後無事重返台上，不過左手食指則包上膠布，他更笑言：「我得三隻手指用。」完場受訪時Joey拿着冰袋敷手，他稱是自己記錯位才會跌倒，「好彩不是好高。（只是手受傷？）應該頭無事。」在旁的夏韶聲笑言：「我不知甚麼事，如果我跟埋他落去，下半場不用開騷了。」Joey昨日就傷勢回覆傳媒說：「會找物理治療師治療，昨晚不停敷冰令傷勢沒惡化，加上沒腫脹，現在手指可以屈曲，今晚照常演出。」