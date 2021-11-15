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好有Power

2021-11-15 列印
好有Power ■劉穎鏇咬實牙關跪地跣過去，勁度十足。
結實手臂 ■劉穎鏇大叫一聲即衝前，手臂線條好Firm。
勇救詩詠 ■戲中劉穎鏇要勇救打到瞓咗落地嘅軍裝Madam唐詩詠。
辛苦唞唞 ■拍到大汗疊細汗又跣得多，一停機就要搓吓個膝頭。
垂頭喪氣 ■NG咗30多次，劉穎鏇拍到垂頭喪氣。
怕曬擔遮 ■不停用手撐住地下趷起身嘅唐詩詠擦損咗手腕，工作人員怕她曬親為她舉傘。
制服疑犯 ■拍咗幾粒鐘，終於拍到劉穎鏇及唐詩詠合力制服到女疑犯。
拍前拉筋 ■拍動作戲前劉穎鏇先做拉筋熱身。
托住踢腿 ■唐詩詠嘅動作鏡頭簡單得多，只係畀兩名特技演員托住踢腿。
P圖風波 ■劉穎鏇之前着露腰裝出席TVB節目巡禮，網民話佢身形唔啱比例，疑似P圖。
高質女星 ■新劇中劉穎鏇要穿上三點式大晒腹肌。
身形好firm ■劉穎鏇近年勤力做Gym，線條愈來愈firm。
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■劉穎鏇咬實牙關跪地跣過去，勁度十足。

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