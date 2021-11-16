三度合作結情緣 菅田將暉閃娶小松菜奈

日本男星菅田將暉與女星小松菜奈昨日突然透過事務所發聲明，宣佈已註冊結婚的喜訊，震驚粉絲，他們在共同聲明中表示：「感謝fans的支持和照顧，因為得到很多人的支援，我們才能夠迎來今天。我們仍是未成熟的二人，感激與對方相遇，每日帶着豐足的心去過快樂的生活，建立幸福的家庭。我們由相遇時至今都沒有變，是戰友、有着支持對方的心，現時開始變成家人，一起去思考未來的人生。」28歲的菅田與25歲的小松，曾三度合作，於2016年合演電影《Destruction Babies》認識，其後再合作《溺水小刀》，到2019年合演大熱電影《情系一線》之後就開始拍拖；今年6月傳出已同居的消息，到昨日終宣佈婚訊。