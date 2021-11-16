譚俊彥及朱敏瀚受訪表示開心宣傳活動在TVB以外的地方進行，可以多接觸群眾，問譚俊彥有沒有信心爭奪視帝？他笑笑口說由《天命》至今年年都講，他抱平常心，更叫朱敏瀚讓他，朱敏瀚自問不是時候，他不是譚俊彥的競爭者，獎項方面要更加努力。
朱敏瀚自認未夠班攞視帝 劉佩玥拍開槍戲父母擔心
譚俊彥及朱敏瀚受訪表示開心宣傳活動在TVB以外的地方進行，可以多接觸群眾，問譚俊彥有沒有信心爭奪視帝？他笑笑口說由《天命》至今年年都講，他抱平常心，更叫朱敏瀚讓他，朱敏瀚自問不是時候，他不是譚俊彥的競爭者，獎項方面要更加努力。
一樣本致癌物逾16倍 四款港女煲 金屬釋出超標
現時不少人都喜歡使用俗稱「港女煲」的鑄鐵鍋，但消費者委員會測試市面七款鑄鐵鍋樣本，發現其中四款的金屬釋出量超標，其中一款名為Lodge的無琺瑯塗層鑄鐵鍋，鐵釋出量超標五十四倍；另一款名為Bruno的琺...
2021-11-16
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內地一線城市 新建商品房價上月升5%
內地上月房價昨日出爐。據國家統計局表示，內地十月七十個大中城市商品住宅銷售價格，按月總體延續略為下跌態勢，按年升幅繼續放緩。不過一線城市新建商品房價就按年升百分之五。內媒分析指，房價下跌除了是需求端和...
2021-11-16
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市民手持白花前往悼念 「雜交水稻之父」袁隆平長眠長沙萬壽園
五月逝世的「雜交水稻之父」袁隆平，昨日在湖南長沙唐人萬壽園陵墓安葬。同日湖南省農科院亦舉辦追思會及分享近期科研成果進展。 袁隆平的骨灰安葬儀式，在長沙唐人萬壽園陵墓舉行，現場禮賓隊伍手捧白花和袁老遺像...
2021-11-16
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向南望綠樹景 碧霞花園淺調大廳洋溢溫馨
火炭半山老牌豪宅碧霞花園，私隱度高，環境清幽，今次介紹該屋苑一個4房雙套大單位，實用面積1492方呎，業主豪花150萬裝潢，裝潢清新又時尚，廳堂及其中2間房均向南，近望內園綠樹，最新叫價1800萬。 ...
2021-11-16
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個別急漲四至五倍 觸發臨時停牌 北交所開鑼 十新股暴升
作為內地第三間證券交易所的北交所昨日正式面世，首批81家上市公司當中，10隻直接在北交所上市的新股全線高開，部分較定價大升逾4至5倍，並多次觸發臨時停牌。北交所開市首日全日成交額95.7億元人民幣。 ...
2021-11-16
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生死戰攞「威」
荷蘭上輪於世界盃歐洲區外圍賽G組兩度領先下被黑山逼和，錯過提早出線決賽周機會，隊長華基爾雲迪積克為爭取首戰國際大賽決賽周，呼籲隊友上下一心在今晚尾輪主場擊敗挪威。前鋒迪比準備以入球助隊長完成心願，領橙軍贏波奪首名決賽周入場券。 （有線601、661台周三凌晨3:45直播） 上輪荷蘭於兩度領先的大好形勢下，最後十分鐘連失兩球被黑山逼和2:2，錯失提早一輪篤定首名出線決賽周機會。猶幸橙軍於G組榜首仍領先二、三位的土耳其和挪威兩分，今仗取勝便確定首名晉級決賽周。該隊隊長雲迪積克為免錯失首戰國際賽決賽周良機，呼籲隊友全力擊敗挪威：「我很渴望可以帶領球隊出戰卡塔爾世界盃決賽周，我們必...
2021-11-16
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食素啦｜Green Common摩登素食新主意 點解必食皇牌美食豬肉扒 新餐肉 純素奶蓋茶
從引入未來漢堡掀起港人新派素食意識，到開素食餐廳、零售超市、廚藝教室，現在更發展到推出自家OmniFoods素肉食材，如新豬肉、新餐肉、新魚柳等，介紹素食店，試問怎少得本地素食先鋒Green Comm...
2021-11-12
- 親子好去處｜童星點心麵期間限定童星Baby Star製麵工廠 大量打卡位
- 網購水果｜每月10萬生意額 品種多過街市 店主：送貨上門贏服務
- 美式漢堡｜Shake Shack 期間限定經典芝士漢堡 加入啤酒醃製紅蔥頭
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聯乘csl. 5G企劃 Lokman多謝余詠珊 MIRROR身價勁升 笑言唔知價
MIRROR昨日出席csl. 5G x MIRROR企劃活動，吸引數百「鏡粉」到場支持，一直有傳組合出騷價昂貴，隊長楊樂文（Lokman)表示從來唔知身價，亦冇睇過糧單，王智德（Alton)就話12人...
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社論——堵塞外防漏洞 機組人員須加檢
正當中港兩地專家加緊研究通關，國泰航空機師由德國返港後確診感染新冠病毒，令人對本港外防輸入是否存在漏洞，產生疑竇。由於機組人員是豁免組別人士，他們執勤回港後，在機場接受病毒檢測呈陰性結果便獲放行，毋須隔離，即可回家，但機師其後發病，引起病毒走入社區的疑慮，一旦觸發新一波疫情，中港通關又會無望。當局必須檢討這個由豁免檢疫而引起的外防漏洞。 港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，機組人員抵港後，不再獲豁免強檢，須入住檢疫酒店隔離七天。這個建議，應有助防止機組人員把病毒帶入社區的風險，是否隔離七日？在家居或酒店？有待政府研究。一旦落實新檢疫措施，將會令空運人手緊張，進而影響空中客貨...
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馬場浮世繪——黃裕亨轉任韋廄騎馬人至煞科
前任姚廄駐從化副練黃裕亨，早前因有私事須回港處理，並未能在短時間內返回從化崗位，馬會因而決定撤銷其今季在從化馬場的副練牌照，但畢竟馬會理解其暫離崗位的理由，所以已決定會安排他暫到韋達馬房任騎馬人至今季結束，至於來季會否續任同一職位或重任副練，甚至回到從化工作，則有待馬會季尾另作決定。 馬場浮世繪
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