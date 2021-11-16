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朱敏瀚自認未夠班攞視帝 劉佩玥拍開槍戲父母擔心

2021-11-16 列印
■劉佩玥玩槍戰好興奮。
■朱敏瀚自言未係時候攞視帝。
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　　朱敏瀚、譚俊彥及劉佩玥為劇集《換命真相》宣傳，現場藝員分組進行槍戰，劉佩玥指另一組出茅招，拿着鄧佩儀及溤素波的紙板作掩護。最近劉佩玥因拍攝《隱形戰隊》多接觸槍，劇中很多開槍及爆炸場面，談及早前美國男星艾力寶雲拍槍戲發生意外，問父母可有叮囑她小心？劉佩玥表示有沒有這宗意外，父母都會叫她小心，每日返工都會提醒。

　　譚俊彥及朱敏瀚受訪表示開心宣傳活動在TVB以外的地方進行，可以多接觸群眾，問譚俊彥有沒有信心爭奪視帝？他笑笑口說由《天命》至今年年都講，他抱平常心，更叫朱敏瀚讓他，朱敏瀚自問不是時候，他不是譚俊彥的競爭者，獎項方面要更加努力。



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