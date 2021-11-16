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Disney+香港啟動禮 鄭中基謝安琪城堡前獻唱

2021-11-16 列印
■鄭中基與謝安琪首次同台對唱。
■謝安琪為Disney+香港啟動禮表演。
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　　由迪士尼推出的串流平台Disney+今日晚上9點，於網上首播在主題樂園舉行的盛大啟動慶典，慶祝Disney+正式登陸香港！

　　昨日率先發佈了30秒的預告精華及幕後花絮，鄭中基與謝安琪第一次同台對唱，更成為首對在主題樂園內的奇妙夢想城堡前表演的嘉賓。慶典將由森美、朱薰擔任主持，鄭中基同謝安琪以特別嘉賓現身，為大家獻唱多首耳熟能詳的迪士尼主題歌曲。觀眾可以透過Disney+ Facebook或YouTube Channel同步欣賞盛況，費用全免。



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