﻿聯乘csl. 5G企劃 Lokman多謝余詠珊 MIRROR身價勁升 笑言唔知價

MIRROR昨日出席csl. 5G x MIRROR企劃活動，吸引數百「鏡粉」到場支持，一直有傳組合出騷價昂貴，隊長楊樂文（Lokman)表示從來唔知身價，亦冇睇過糧單，王智德（Alton)就話12人出騷最珍貴。另外對於前TVB高層余詠珊在訪問中透露「當日低估MIRROR是人生污點」，Lokman說：「好多謝佢，唔使放在心，冇事。」姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）和江𤒹生（Anson Kong）被爆50萬出一個騷，四人表示唔知道，AK認為選工作最重要可以配合MIRROR，並笑言未出糧。AL說公司平及貴的工作也會接，自己亦從沒過問價錢。MIRROR年尾將參與旅發局舉辦的除夕倒數Show，肯定吸引大量「鏡粉」支持，TVB亦不甘示弱，盛傳力邀陳奕迅、Twins及譚詠麟等出Show對撼，AK雀躍地說：「好嘢，可以見到前輩演出。」跟毛姐合作好開心前TVB高層余詠珊在訪問中透露「當日低估MIRROR是人生污點」，Lokman說：「咁大件事，唔使咁大件事，睇多啲我哋，支持我哋，令我哋點擊率更多，好多謝佢，唔使放在心，冇事。」另外AL和Edan（呂爵安）跟毛舜筠合作的新戲《過時過節》剛煞科，Edan好開心有呢段拍攝經歷，AL就好多謝毛姐悉心教導，令他可以自然投入角色，學到很多。Edan已習慣唔夠瞓Edan忙拍戲加其他工作搞到40小時冇瞓過，他稱已習慣唔夠瞓，幸好冇影響精神。另外，他之前出Po提到Fans內訌，他指是誤會，希望fans追偶像開開心心，和睦共處，若然情況嚴重會出手調停。而AL歌曲《不可愛教主》MV點擊破一千萬，他說：「多謝大家支持MV，期待更多人睇到成員的個別演出MV，大家花好多心思，值得留意。」AL或會以畫作回饋粉絲，AK即叫他攞1000萬出來兼請食飯。在《造星IV》中，參賽者何佩被指與Ian撞樣，Ian說：「冇睇呀，但好多人tag我，自己覺得唔太似。」另邱士縉（Stanley ）的fans為他在油麻地建立的「巨龍牆」被破壞，他說：「已經算好好，展出兩個月才被人添加創意。」